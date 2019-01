Situace v Alpách je kritická: Lavina zasypala další hotel, v Bavorsku hrozí záplavy

Na většině území rakouských spolkových zemích Tyrolsko a Vorarlbersko dnes po víkendovém snížení opět vyhlásili pátý, tedy nejvyšší stupeň lavinového nebezpečí. Týká se to i tyrolské metropole Innsbruck. Ve Vorarlbersku, které leží v nejzápadnější části Rakouska, napadlo přes noc 65 centimetrů až metr sněhu. Dalších až 50 centimetrů by mohlo napadnout dnes. Nejvyšší lavinové nebezpečí stále platí také v oblasti Vysokých Taur a ve spolkové zemi Salcbursko.

Rakouští meteorologové přitom očekávají, že se dnes v některých částech Tyrolska a Vorarlberska oteplí až na pět stupňů. "S tímto oteplením výrazně stoupá pravděpodobnost, že se uvolní spontánní laviny především ve středních a vyšších polohách," uvedli.

Druhý nejvyšší stupeň lavinového nebezpečí nadále platí v Horních Rakousech, kde se zlepšení očekává až za několik dní. Do turisty oblíbených městeček Hallstatt a Obertraun v Solné komoře se opět nelze dostat po silnici a přístupné jsou pouze vlakem či lodí po jezeře.

V Dolních Rakousech je kvůli hrozící lavině od světa opět odříznuto lyžařské středisko Hochkar a v něm na 180 lidí. "Zcela vypadl proud, nasadili jsme nouzové agregáty," uvedl Friedrich Fahrnberger, starosta města Göstling an der Ybbs, pod které Hochkar spadá. Mezi uvězněnými lidmi jsou především vojáci a hasiči, ale i personál ubytovacích zařízení, který se o ně o víkendu staral.

Problémy sníh působí také v Bavorsku. V Alpách a jejich předhůří by po víkendovém zklidnění mělo dnes opět sněžit. V pěti bavorských okresech mezi městy Garmisch-Partenkirchen a Berchtesgaden platí nadále "stav přírodní katastrofy". V řadě obcí Horních a Dolních Bavor zůstaly i dnes uzavřené školy.

Dnes ráno zasypala lavina hotel v lyžařském středisku Balderschwang jižně od Kemptenu. Ačkoli sníh prorazil okna a pronikl až do budovy, nikdo zranění neutrpěl. Kvůli možnosti další laviny ale zatím není možné začít s odklízením sněhu. Ve středisku Baldeschwang je nyní kvůli uzavřeným silnicím uvězněno asi 1300 lidí.

"Massive Schäden" hat eine Lawine in den Morgenstunden an einem Hotel in #Balderschwang verursacht. Der Schnee habe Fensterscheiben eingedrückt und größere Schneemengen seien im Gebäude. Aus Sicherheitsgründen wurden im Ort insgesamt 4 Gebäude evakuiert. https://t.co/HTFdofmDhP