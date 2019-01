Na Evropu se žene bouře Gabriel, v Německu se kvůli sněhu bouralo

Na jihozápadě Německa dnes ráno sjížděla auta z vozovky, na řadě míst zablokovaly kamiony několik jízdních pruhů. Jižně od Freiburgu si nehoda vyžádala život 23letého řidiče.

Těžké nehody hlásí policie také ze Severního Porýní-Vestfálska na západě země, Durynska, ale i z Bavorska a Saska, které hraničí s Českem. Jen v severobavorském okresu Horní Franky, který sousedí s Ašským výběžkem, zaznamenali v noci na dnešek policisté 24 nehod v důsledku špatného počasí.

Winter Storm #Gabriel will bring damaging winds to western France today, rain, ending as some snow across England & Wales, accumulating snow to northern & eastern France & most likely a blizzard to the western Massif Central this evening. pic.twitter.com/51XSTgaiim