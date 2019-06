Počasí projde revoluční obměnou. Vědci varují před bouřkami, jaké jsme ještě nezažili

— Autor: Ivan Hájek / EuroZprávy.cz

Klimatické změny by mohly narušit chod počasí tak, jak ho známe dnes. Po stovky let byli totiž lidé zvyklí, že bouřky se objevovali zejména v parných dnech, a to většinou odpoledne a k večeru. Podle vědců by tomu mohl být brzy konec. A přijdou bouřky, jaké jsme ještě nezažili.