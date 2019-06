Vedro ze Sahary dál spaluje Evropu. Mrtvých přibývá, Katalánsko v plamenech

Na severovýchodě Španělska, v Katalánsku, vedra ztěžují práci hasičům, kteří tam od středy bojují s rozsáhlým lesním požárem. Několik lidí v této vlně veder v Evropě zemřelo, například v Německu ve středu tři lidé při koupání, stejně jako ve Francii se tento týden utopili v moři tři senioři.

Ve Španělsku dnes na řadě míst čekají meteorologové čtyřicítky, v jihošpanělské Andalusii může být až 42 stupňů. Už ráno v 07:00 SELČ naměřili na některých místech ve Španělsku přes 30 stupňů, například na Mallorce bylo 32,3 stupně.

Asi 350 hasičů bojuje s pomocí 15 letadel od středy s lesním požárem nedaleko Tarragony, podle katalánských médií už shořelo na 5000 hektarů lesa. Asi třicítka lidí musela být z oblasti evakuována, úřady také z preventivních důvodů uzavřely pět místních silnic. Hasiči odhadují, že oheň může zničit až 20.000 hektarů. Podle deníku La Vanguardia jde o nejhorší lesní požár v Katalánsku od července 2012, kdy shořelo 14.000 hektarů v oblasti Alt Emporda u francouzských hranic.

MAJOR wildfires ongoing in Tarragona, Spain with about 3500 hectares reported ablaze. Firefighters making controled burns to contain the fire. Report: Clima Extremo 24 pic.twitter.com/iiqqKpZvKA