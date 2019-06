Ve Francii padl absolutní teplotní rekord, příčinou požáru v Katalánsku byl hnůj

Nynější vlna veder dnes ve Francii vrcholí, v neděli už mají být teploty o poznání nižší. Na jihu země u ústí řeky Rhôny dnes nebylo vyloučeno ani pokoření hranice 45 stupňů Celsia. Meteorolog Etienne Kapikian agentuře AFP řekl, že nový rekord může být ještě do konce dne překonán.

EXTREME HEAT in southern France today under persistent Foehn warming: temperatures already pushing above 40 °C in a number of locations, while much of the region is in the upper 30s! Expecting records to be broken today! Map: @meteociel pic.twitter.com/74iAZNIWG8