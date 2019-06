Sešup teplot: Evropa se po vlně veder zchlazuje, v Porýní ještě padl rekord

Oddychnout si dnes po téměř týdnu veder, která jsou pro červen značně neobvyklá, mohli hlavně obyvatelé severozápadní Francie. V Normandii a Bretani dnes teploty spadly ke 20 stupňům Celsia, na francouzském atlantickém pobřeží se pohybují mezi 25 a 30 stupni.

Zatímco ve 43 francouzských departementech dnes výstrahu před vedry meteorologové zrušili, ve 32 dalších - především na jihovýchodě a východě země - zůstává nadále v platnosti. Například v Alsasku a údolí Rhôny dnes meteorologové očekávají ještě 39 až 40 stupňů.

Scorched vineyards in Languedoc, France in the ongoing extreme heat wave! Reports indicate up to 30% of vineyards in the region may be severely damaged or destroyed. Report via Maycol Checchinato. pic.twitter.com/UY4zDn4sIh