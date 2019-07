Počasí bude ještě extrémnější? Tryskové proudění nad Evropou slábne, následky hrozivé

Při vlně veder z konce června byla v Gallargues-le-Montueux v regionu Provence zaznamenána nejvyšší teplota v historii měření 45,9 stupňů. Je to o téměř dva stupně více než dosavadní maximum z roku 2003. Další rekordy pak padaly i ve Španělsku, Švýcarsku, Rakousku, Německu a Česku.

"Změny klimatu již nejsou abstraktní nárůst globální teploty, ale rozdíl, který cítíte, když vyjdete ven během vedra," řekl podle agentury Reuters Geert Jan van Oldenborgh, výzkumník z Nizozemského královského meteorologického institutu a současně jeden z autorů studie vypracované vědeckou skupinou World Weather Attribution (WWA).

"Pozorování ukazuje, že ... podobně časté vlny veder by byly zřejmě o čtyři stupně nižší než před sto lety," uvádí studie. "Zažili jsme vedra, jejichž intenzita se v polovině století může stát normou," řekl klimatolog z francouzského institutu CNRS Robert Vautard.

Klimatologové dlouhodobě tvrdí, že oteplování zemského povrchu způsobené převážně vypouštěním emisí kysličníku uhličitého z fosilních paliv do ovzduší způsobí, že klimatické jevy budou extrémnější a že tyto extrémy - jako jsou bouře, sucha či záplavy - budou častější.

Meteorologové uvádějí, že oslabování takzvaného tryskového proudění ve vysokých výškách atmosféry nad Evropou způsobuje, že se pomaleji mění počasí, což v důsledku vede k nárůstu teplot.

