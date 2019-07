Na pobřeží Itálie padaly kroupy jak pomeranče. 20 zraněných včetně těhotné ženy

V Itálii zasáhly lijáky s krupobitím oblast okolo Ravenny, včetně letoviska Rimini, a kraj Abruzzo v centrální části Itálie. Ve městě Pescara bylo zraněno nejméně 18 lidí, včetně těhotné ženy, kterou zranily na hlavě kroupy o velikosti pomeranče, uvedla ANSA. I další lidé utrpěli zranění zejména na hlavě.

HUGE hail in Pescara (Abruzzo), S-CNTRL Italy yesterday, July 10th! Thanks to Leonardo Lloyd Consalvo for the report! pic.twitter.com/WuKj7i6mre