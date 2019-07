Počasí si krutě pohrává s Itálií. Turín bojuje s potopou, v Alpách sněží

Za posledních 12 hodin spadlo v Turíně, metropoli Piemontu, 100 milimetrů srážek. Zatopeny jsou mnohé ulice, teplota zde klesla až na 13 stupňů.

V nedalekých horách v regionu Val d'Aosta, v západním cípu Itálie, nasněžilo. Ve výšce 2300 až 2500 metrů nad mořem napadlo do pěti centimetrů sněhu. V Cervinii, ve výšce nad 3000 metrů nad mořem, se utvořila sněhová pokrývka až 20 centimetrů.

A lot of fresh snow at Capanna Gnifetti (3647 m ASL), Italy today, July 15th. Thanks to Rafał Raczyński for the report! pic.twitter.com/VxLbAnDlwd