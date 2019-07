Počasí jako v Africe. Francie se chystá na novou vlnu veder, zemědělci jsou zoufalí

Nová vlna veder postihne zejména jihozápad a střed země a udrží se po celý týden. Podle stanice La Chaine Météo na některých místech teploty vystoupají na 42 stupňů. Stanice oznámila, že horký vzduch z Afriky postupující přes Iberský poloostrov bude nad oblastí do pátku 26. července.

Nejteplejší bude středa, kdy na jihozápadě a v centru země budou teploty od 37 do 40 stupňů. Lokálně mohou dosáhnout 42 stupňů. Do oranžového spektra ohrožení, což je druhé nejvyšší, se dostalo 25 departementů.

Near record-breaking #heatwave will develop across NE France and Belgium this week - temperatures will locally reach above +40 °C!



See the latest models updates:https://t.co/fmsZrWsMgh