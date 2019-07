Německo čeká nápor veder, možná padne teplotní rekord

"Pokud jsou naše modely správné, pak bude dosavadní rekord pokořen dokonce několikrát," uvedl dnes mluvčí DWD Andreas Friedrich. Podle něj se dá předpokládat, že například v oblasti Kolína nad Rýnem a Duisburgu by teploty mohly dosáhnout 40 stupňů Celsia tři dny za sebou. "To by byla senzace a přepsali bychom klimatické dějiny Německa," dodal mluvčí.

Extrémně vysoké teploty přináší do Německa a do dalších zemí západní Evropy tlaková výše Yvonne, s níž proudí nad kontinent tropický vzduch. Podle odborníků je letošní počasí dalším dokladem znepokojivého trendu, kdy jsou výkyvy počasí stále častější.

"Pozorujeme, že rekordních teplot v posledních letech přibývá," uvedl Friedrich. V minulém století podle něj teploty v Německu dosáhly ke 40 stupňům jen v jediném roce - 1983. "S předpovídanými teplotami pro příští dny dosáhneme v tomto století hranice 40 stupňů už potřetí po roce 2003 a rekordu z roku 2015," dodal.