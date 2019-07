Šílené vedro v Evropě: Necestujte vlakem, apelují úřady. Bude právo na volno kvůli horku?

Ve francouzském hlavním městě se dnes očekává až 42 stupňů. Turisté se proto shromažďují zejména v blízkosti některých fontán či kanálů. V Londýně by pak mohlo být až 39 stupňů. Přes 40 stupňů nejspíš čeká i obyvatele Německa, Belgie, Nizozemska, Lucemburska či Švýcarska.

"Je tu šílené horko. V Brazílii, kde žiju, máme pláže, ale tady nic takového není, tak si aspoň užíváme tuto fontánu," citovala agentura AP jednoho z brazilských turistů, který se osvěžoval u fontány na náměstí Trocadero u Eiffelovy věže.

Vlna veder zejména ve Francii vyvolává obavy, že se bude opakovat situace z roku 2003. Tehdy si v létě vysoké teploty vyžádaly v Evropě několik desítek tisíc životů. Kromě zdravotních problémů panují obavy také z lesních požárů.

Francouzské dráhy i dopravní podnik v Paříži vyzvaly pasažéry, aby raději odložili své cesty. "Nezapomeňte pít!", vyzývají pak neustále rozhlasové stanice, televize i billboardy. Podle ministryně zdravotnictví Agnes Buzynové by dnešní teploty ve Francii mohly být ještě o dva stupně vyšší než v roce 2003.

V Německu ve středu meteorologové naměřili rekordní teplotu 40,5 stupně Celsia. Dnes mohou být teploty ještě vyšší. Ve dnech extrémních veder by lidé pracující pod širým nebem měli mít volno, navrhují němečtí Zelení. Způsob, jak čelit dopadům stále častějších vln veder hledají i německé dráhy, které testují natírání kolejí na bílo, aby se tak výrazně nezvyšovala jejich teplota a nerostlo riziko železničních nehod.

Zelení, kteří jsou nyní spolu s vládními křesťanskými demokraty (CDU) nejoblíbenější stranou v Německu, požadují, aby ve dnech, jako jsou ty nynější, existovalo právo na volno z důvodu vedra, které by se vztahovalo na lidi pracující venku, tedy třeba na zemědělce, stavaře nebo čističe budov.

