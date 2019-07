Sešup teplot v Evropě: Po vlně veder se prudce ochladilo, mnohde hrozí silné bouřky

V uplynulých několika dnech padly absolutní teplotní rekordy v Belgii, Nizozemsku, Německu a patrně i v Británii, rekordní teplotu naměřili také v Paříži.

Bouřky, které s sebou přineslo ochlazení, napáchaly už v noci na dnešek škody na severozápadě Německa. Silný vítr vyvracel a lámal stromy a poškodil i několik střech. V Trevíru z preventivních důvodů zrušili dva koncerty pod širým nebem. Na příští týden němečtí meteorologové předpovídají podle agentury DPA už "normální letní počasí". Teploty by se měly na počátku týdne pohybovat mezi 24 a 32 stupni.

Francouzská meteorologická služba Météo-France dnes zrušila varování před vysokými teplotami ve všech departementech, pro 22 z nich ale vydala varování před silnými bouřkami. Zasáhnout by měly především východ země. Kromě silného deště bude bouře doprovázet místy i krupobití, varovala služba Météo-France. V oblasti Alp by mohlo docházet i k sesuvům podmáčených svahů.

Big CG lightning bolt in Rijeka, NW Croatia last night, July 26th. Photo: @Karlo Marković Motion Picture via @Rijeka - Weather (RIMETEO) pic.twitter.com/gNv4Ro8YCZ