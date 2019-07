Počasí nahání expertům strach. Teplotní rekord padl i na nejsevernějším obydleném místě planety

Červen 2019 byl po celém světě nejteplejším červnem v historii. Toto prvenství přebral po červnu z roku 2016. Dosažení rekordu lze vysvětlit především zvláště výjimečnými vedry v Evropě, která byla vystavena teplotám v průměru o dva stupně Celsia vyšším, než je normální, uvádí údaje evropského programu Copernicus, který se zabývá klimatickou změnou. Jižní Amerika podle amerického Národního úřadu pro oceány a ovzduší (NOAA) rovněž prožila svůj nejteplejší červen.

Evropu zasáhly dvě vlny veder za méně než měsíc. První z nich přišla velice brzy, už koncem června, druhá, velice intenzivní, pak v červenci.

