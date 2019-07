Na Evropu se žene cyklona. Meteorologové varují před povodněmi

Cyklona se přibližuje přes Biskajský záliv a udeří na Francii a ostrovy Velké Británie.

Takovouto cyklonu je možné považovat za neobvyklý projev extrémního počasí v Evropě. Poměrně pravidelně se vyskytují na opačné straně Atlantického oceánu, ovšem u evropského pobřeží se jedná o vzácný úkaz.

Podle předpovědí by se však nemělo jednat o extrémně ničivou záležitost, jelikož meteorologové odhadují rychlost větru 100 až 120 km/h, nejmenší hurikány kategorie 1 mají měřenou rychlost 119 do 153 km/h.

V Británii již vešlo v platnost varování před extrémním počasím. Kromě větru je větším nebezpečím ohrožení povodněmi. Záplavové nebezpečí je vyhlášeno v 29 oblastech Spojeného království.

Kromě záplav odborníci upozorňuji na nebezpečné vlnobití a výpadky elektřiny. Úhrnné srážky mohou dosahovat 30 až 60 mm za hodinu.

Dál do Evropy by však bouře postoupit neměla, podle všeho by se měl vítr i silný déšť vybít především nad Velkou Británií a francouzským pobřežím.