Podle vědců z programu Copernicus byly teploty letos v červenci v průměru o 0,04 stupně Celsia vyšší než v červenci před třemi lety. Pokud budou pokračovat emise skleníkových plynů, budou padat další rekordy, uvedl také Thépaut.

"Rozdíl je tak malý, že je možné, že ostatní pracoviště, která používají trochu jiné metody, nedojdou ke stejnému závěru," uvádí se v prohlášení šéfa programu Copernicus. Agentura AFP připomněla, že americký Národní úřad pro oceány a ovzduší (NOAA) ani americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) údaje za červenec ještě nezveřejnily.

July 2019 was narrowly the hottest month in recorded history, @CopernicusEU finds. Upcoming @NOAA and @NASA releases could rank it slightly differently, but July featured exceptional warmth globally without an El Nino event. https://t.co/ELSHWBeqdc