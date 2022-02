Anglii bičuje bouře Eunice o rychlosti 200 km/h. Roztrhla střechu O2 Areny, hází s letadly

Britský meteorologický úřad dnes uvedl, že na ostrově Wight na jižním pobřeží Anglie naměřili vítr o rychlosti 196 kilometrů v hodině. Předběžně se podle něj jedná o nejsilnější vítr, jaký byl kdy zaznamenán na území Anglie.

Rozsáhlá tlaková níže, která se vytvořila nad středním Atlantikem a momentálně se rozprostírá od Azor po západní Evropu, dosáhla pevniny dnes dopoledne na anglickém poloostrově Cornwall. Červený, tedy nejvyšší stupeň varování platí ode dneška pro Londýn a okolí. Již dříve byl vyhlášen na jihozápadě Anglie a v jižním Walesu.

"Bouře Eunice přinese ničivé poryvy a mohla by být jednou z nejsilnějších, které v posledních několika letech zasáhly jižní a střední část Spojeného království," uvedl hlavní meteorolog britského meteorologického úřadu Frank Saunders. "Červená výstražná oblast znamená značné ohrožení života, protože extrémně silný vítr může způsobit poškození staveb a létající trosky," dodal.

V britské metropoli vítr roztrhal část střešního pláště víceúčelové O2 Areny, která stojí uvnitř Dómu milénia - největší samostatně zastřešené stavby světa.

Letadla na britských letištích musela často na poslední chvíli přerušovat přistávací manévry. Celkově byly zrušeny desítky letů, některé spoje byly odkloněny na bezpečnější letiště.

Storm Eunice is yet to hit and it’s absolutely wild at Hook Lighthouse this morning.

We will close for today.

Please keep back from the coasts, take shelter and stay safe everyone.#hooklighthouse #wexford #stormEunice #Eunice #Ireland pic.twitter.com/tPb58KJkh2