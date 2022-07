Evropu svírají rekordní vedra, Francie se potýká se stále horšími požáry

Britští meteorologové na londýnském letišti Heathrow brzy odpoledne naměřili 40,2 stupně Celsia. Tento rekord byl ovšem překonán krátce před 18:00 SELČ, kdy v Coningsby ve středovýchodní Anglii naměřili 40,3 stupně Celsia. Teplotní rekord padl dnes i ve Skotsku, kde v Charterhallu u hranic s Anglií naměřili 34,8 stupně Celsia. Dosavadní celostátní maximum 38,7 stupně Britové zaregistrovali v roce 2019 v Cambridgi.

Kvůli vysokým teplotám se v zemi v pondělí i dnes zastavila železniční doprava, některé školy zrušily výuku a svou činnost omezily i státní instituce či muzea. I jednání britského nejvyššího soudu se dnes kvůli problémům s klimatizací přesunulo na internet. Vedra narušila i leteckou dopravu.

Londýnský hasičský sbor vyhlásil stav pohotovosti kvůli požárům. Nejrozsáhlejší z nich zasáhl část Wennington na východním okraji města, kde bylo v akci 100 hasičů s 15 vozidly.

Vlna veder již týden sužuje velkou část Evropy. V Portugalsku, ve Španělsku a ve Francii ji provázejí rozsáhlé požáry. Ve Francii je nejhorší situace jižně od Bordeaux, kde se dál šíří dva rozsáhlé požáry a plameny tam za týden spálily skoro 200 kilometrů čtverečních a vyhnaly z domovů na 37.000 obyvatel. "Klimatické podmínky jsou šílené. Je to výbušný koktejl," řekl listu mluvčí hasičů Matthieu Jomain.

Vegetace hoří také o několik set kilometrů na sever v Bretani, kde v pondělí vypukl požár u obce Brasparts. Podle rozhlasové stanice Franceinfo mělo dnes odpoledne ohnisko rozlohu 1700 hektarů.

Ve Francii přitom už teploty začínají klesat. Vrcholu dosahovaly v pondělí, kdy se na západě vyšplhaly ke 40 stupňům a podle národní meteorologické služby Météo France padly absolutní rekordy na 64 místech.

Lesní požáry ve Španělsku, s nimiž hasiči bojují více než týden, už zničily na 30.000 hektarů porostů a vyžádaly si dvě oběti. Nejhorší je situace na severozápadě země v provincii Zamora, kde před ohněm evakuovali na 6000 lidí. Kvůli požárům v této oblasti byla také zastavena železniční doprava mezi Madridem a regionem Galicie. Podle deníku El País letos požáry ve Španělsku zničily už na 140.000 hektarů.

WMO předpovídá, že po dnešním vyvrcholení vlny veder teploty zůstanou nad obvyklými hodnotami až do poloviny příštího týdne. Zástupci WMO také očekávají, že kvůli vedrům budou umírat další lidé v pokročilém věku a pacienti s různými zdravotními komplikacemi. Šéf WMO Petteri Taalas upozornil, že "negativní trend" zhoršujících se vln veder bude zřejmě pokračovat po celá desetiletí, a to nejméně do roku 2060.

V souvislosti s vedry dnes před nezdravou úrovní znečištění přízemním ozonem v Evropě varovali vědci z evropské agentury pro sledování atmosféry Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS). Světová zdravotnická organizace (WHO) stanovila limit pro osmihodinovou expozici přízemnímu ozonu na 100 mikrogramů na metr krychlový. V některých místech na jihu Evropy, zejména na Pyrenejském poloostrově a jihu Itálie, tyto hodnoty přesáhly 200 mikrogramů na metr krychlový.

V podmínkách, které mluvčí regionálních hasičů popsal jako "výbušný koktejl", se dnes dál šířila dvojice rozsáhlých požárů jižně od francouzského města Bordeaux. Ohně za týden spálily skoro 200 kilometrů čtverečních a vyhnaly z domovů na 37.000 obyvatel. Oblast ve středu navštíví francouzský prezident Emmanuel Macron, uvádí francouzská média. S plameny bojují hasiči také v Bretani nebo Provence.

Větší ze dvou požárů u Bordeaux hoří u obce Landiras a zachvátil od minulého úterý bezmála 13.000 hektarů, zatímco ohnisko u pobřežní komunity La Teste-de-Buch je asi poloviční. S plameny dnes bojovalo přes 2000 hasičů z různých koutů Francie, napsal deník The New York Times.

"Klimatické podmínky jsou šílené. Je to výbušný koktejl," řekl listu mluvčí hasičů Matthieu Jomain. Situaci v oblasti popsal také jako "soudek (střelného) prachu", zatímco lokální úřady varovaly, že podmínky "zůstávají velmi nepříznivé" a místním kvůli oblakům kouře doporučily omezit fyzickou aktivitu.

Prefektka místního departementu Gironde Fabienne Bucciová vpodvečer médiím sdělila, že hasiči si dnes připsali jisté úspěchy a že nárůst požárů byl "mnohem menší" než v předchozích dnech. Dodala však, že boj s plameny stále komplikuje nevyzpytatelný vítr.

Do pondělka bylo v Gironde kvůli obavám ze šíření požárů evakuováno asi 31.000 lidí a dnes k nim přibývají tisíce dalších. Jistý místní činitel uvedl, že nelze říci, kdy se budou moci do svých domovů vrátit. Úřady zároveň vyšetřují vznik dvou požárů přičemž u toho v okolí Landiras pracují s podezřením, že byl založen úmyslně. Policie v této souvislosti v úterý zadržela 39letého muže, který byl dnes stále ve vazbě.

Vegetace hoří také o několik set kilometrů na sever v Bretani, kde v pondělí vypukl požár u obce Brasparts. Podle zpravodajského webu franceinfo mělo dnes odpoledne ohnisko rozlohu 1700 hektarů. Podobnou plochu zničil požár na jihu Francie u Avignonu, který už se podařilo dostat pod kontrolu.

Vlna extrémních veder, která se v posledních dnech přelévá přes Evropu, mezitím ve Francii polevuje. V noci od oceánu dorazil na pevninu chladnější vzduch a ve středu se mají maxima na západě Francie pohybovat okolo 25 stupňů Celsia, zatímco třicítky slibuje předpověď pouze pro východ země a jihovýchodní pobřeží.

V pondělí se teploty na západě vyšplhaly ke 40 stupňům a podle národní meteorologické služby Météo France padly absolutní rekordy na 64 místech. Nejvyšší teplotu naměřili v obci Biscarrosse nedaleko zmiňované La Teste-de-Buch, a to 42,6 stupně. Klimatolog z Météo France Matthieu Sorel upozorňoval také na případ města Brest, kde bylo dosavadní maximum v podobě 35,3 stupňů z roku 2003 překonáno o 4,2 stupně. "Čtyři stupně navíc v Brestu, to je něco obrovského," citovala jej agentura AFP.

I dnes ještě extrémní horka přetrvávala, mimo jiné v Paříži, kde odpolední maximum dosáhlo 40,5 stupně Celsia. Bylo to teprve potřetí, kdy ve francouzské metropoli padla 40stupňová hranice. Poprvé se tak podle Météo France stalo v roce 1947, v červenci 2019 pak byl stanoven stále platný rekord v podobě 42,6 stupňů.