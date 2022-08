Letošní červenec byl ve Španělsku nejteplejším měsícem od roku 1961

Od středy ovšem Španělé budou muset ztlumit klimatizaci. Vstupují totiž v platnost opatření z balíčku energetických úspor, napsala agentura EuropaPress. Proti němu čím dál více brojí opozice, která se chce obrátit na ústavní soud.

Meteorologové očekávají v úterý další růst teplot, a to hlavně na západě země. Tam by mohly vyšplhat až ke 40 stupňům. Nadprůměrné teploty se ale očekávají i v dalších částech země, zatímco na severu a východě je možný výskyt bouřek. Horka v srpnu pokračují poté, co letošní červenec s průměrnou teplotou 26,6 stupňů byl nejteplejším měsícem od roku 1961, kdy Aemet začal s tímto druhem měření. V červenci země zažila druhou největší vlnu veder po roce 2015 a teploty byly o pět stupňů vyšší než dlouhodobý průměr.

Vysoké teploty a sucho napomáhají vzniku lesních požárů. Od začátku letošního roku úřady zaznamenaly 37 velkých lesních požárů, které poničily nejméně 500 hektarů. To je čtyřikrát více než dlouhodobý průměr za posledních deset let. Podle španělského ministerstva životního prostředí bylo od začátku roku poničeno na 162.000 hektarů; evropský systém EFFIS registruje přes 230.000 hektarů poničeného území.

Některé velké požáry pokračují i v těchto dnech. Pod kontrolou stále není požár u města Ávila severozápadně od Madridu, který poškodil 1000 hektarů. Hasiči dnes ohlásili, že mají pod kontrolou rozsáhlý požár u města Boiro v Galicii, kde shořelo nejméně 2200 hektarů.

Od středy v zemi začínají platit úsporná energetická opatření. Ve společných prostorech barů, restaurací, hotelů či obchodů bude nutné ztlumit klimatizaci na 27 stupňů a více, na pracovištích, kde zaměstnanci vyvíjejí fyzickou činnost bude možné prostory ochladit o další dva stupně. To by se mohlo týkat i některých gastronomických provozů. Po 22:00 bude povinné vypnout osvětlení vitrín či veřejných budov, kde nikdo nepracuje. Limity se ale nevztahují na soukromé prostory, mezi které patří vedle bytů a domů také hotelové pokoje.

Opoziční Lidová strana (PP) vládu premiéra Pedra Sáncheze vyzvala, aby opatření okamžitě zastavila. Vláda však opozici nemíní ustoupit, uvedla agentura Reuters. "Vládní výnos vstoupil již v platnost. Nemůžeme ho odložit," uvedl ministryně životního prostředí Teresa Riberová. Podle ní opatření povedou k úspoře čtyř až pěti procent spotřeby energií.

Konzervativní opozice vládě vyčítá, že svůj plán nekonzultovala dostatečně s představiteli hospodářských sektorů a místní samosprávy. Některé regiony už dříve vyjádřily obavu z dopadů na turistiku. Představitelé madridské autonomní oblasti, pod kterou spadá hlavní město, dnes ohlásili, že úsporný balíček napadnou u ústavního soudu. Vláda podle nich totiž reguluje oblasti, kde mají výlučnou pravomoc regiony.

Španělská vláda schválila plán v souvislosti se snahou Evropské unie snížit spotřebu plynu v příští topné sezoně o 15 procent. Řada států si vymohla výjimky, například Španělsko chce spotřebu snížit jen o sedm procent.