Mortimer se prohnal Polskem. Jeden mrtvý, sedm zraněných, bez elektřiny je 125 tisíc lidí

"Po čtvrté hodině odpolední v obci Nowy Nart padl strom na chevrolet, ve kterém cestovali čtyři lidé. Řidiče se i přes pokusy o oživení nepodařilo zachránit. Dva lidé skončili v nemocnici, jedna osoba vyvázla z nehody bez úhony," uvedla policejní mluvčí Ewelina Wroná.

Při pádech stromů na auta se při dvou různých incidentech zranili dva další lidé. Ještě dříve dva lidé utrpěli zranění poté, co vítr převrátil přívěs nákladního vozu, do kterého pak narazil autobus. Dva cestující museli být převezeni do nemocnice. Ve Varšavě se zranil jeden hasič při odstraňování vyvráceného stromu.

Bez elektrického proudu se ocitlo 295.000 lidí. Předchozí bilance čítala 125.000 odběratelů bez elektřiny.

Hasiči museli zasahovat ve více než 4000 případech souvisejících s počasím, sdělil jejich mluvčí Pawel Frontczak. Šlo hlavně o zásahy kvůli vyvráceným stromům, které popadaly na koleje nebo na zaparkované automobily.