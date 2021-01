Mráz, sněhová kalamita a koronavirus. Madrid žádá vládu o vyhlášení stavu nouze

Starosta Madridu dnes uvedl, že radnice odhaduje škody způsobené sněhovou kalamitou na téměř 1,4 miliardy eur (asi 36 miliard Kč).

Podle madridského starosty napadlo o víkendu v Madridu za 30 hodin 1,25 milionu kilogramů sněhu. "Pokud bychom toto množství naložili do kamionů, stála by kolona z Madridu až do Bruselu," přiblížil starosta José Luis Martínez Almeida novinářům množství sněhu, které minulý týden z pátku na sobotu napadlo ve španělské metropoli. Podle dřívějších informací místních médií šlo o největší sněhovou nadílku v Madridu za 50 let.

Hallada congelada Ana Botella en la Plaza Mayor de Madrid con un café con leche en la mano: https://t.co/lX0VM74ZVR pic.twitter.com/FaeZlt8fEN — El Mundo Today (@elmundotoday) January 14, 2021

Další komplikace po sněhové kalamitě způsobily ve Španělsku nebývalé mrazy. I dnes v noci klesly teploty v Madridu na minus 10,5 stupně Celsia. Vyhlášení stavu katastrofy by znamenalo, že madridská radnice by dostala od španělského státu ekonomickou pomoc.

Kolaps zažívá v posledním týdnu i madridský zdravotnický systém, a to ze dvou příčin - víc případů nákazy koronavirem a sněhová kalamita spojená s mrazem. Jednotky intenzivní péče jsou ve městě naplněné z 90 procent, napsal dnes ráno deník El País. Přes víkend, kdy byla situace v Madridu nejhorší v dopravě, byla zavřena řada ambulancí i odběrových míst kvůli neprůjezdným silnicím. Tento týden řeší tamní zdravotnická zařízení i nárůst počtu pacientů se zlomeninami, zmenšují se i zásoby krve.

"Je to přírodní katastrofa bezprecedentních rozměrů, bude nám trvat více než týden, než zcela obnovíme chod města," řekl dnes ráno rozhlasu Cadena SER madridský starosta. Řekl také, že město už zprovoznilo všechny hlavní silnice a ve středu začalo po čtyřech dnech opět svážet odpad, zatím jen částečně. V zásobování ale problémy nejsou, dodal starosta.

O víkendu se v Madridu zastavila městská autobusová doprava, jeho dálkové železniční spojení i provoz na mezinárodním letišti Barajas, který byl od nedělního odpoledne postupně obnovován, ale až dnes odpoledne se má zcela vrátit do normálu. Po víkendové sněhové kalamitě způsobovaly tento týden na madridském letišti komplikace nebývalé mrazy.

Podle meteorologické státní agentury Aemet by měly ode dneška už velmi silné mrazy na většině území skončit, nicméně až do úterka bude mrazivé počasí trvat zejména v centrální a severní části Španělska.

Kromě počasí trápí Španělsko v posledním týdnu i zhoršení epidemické situace, tamní úřady hovoří o třetí vlně epidemie. Ve středu oznámilo ministerstvo zdravotnictví nejvyšší denní přírůstek nákaz koronavirem SARS-CoV-2 od počátku pandemie (38.869). Většina regionů proto zpřísňuje protikoronavirová opatření, například prodlužuje noční zákazy vycházení či zkracuje otevírací dobu restaurací. Madridský region by měl další omezení oznámit v pátek.