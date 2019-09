Počasí si vybralo ve Španělsku krutou daň. Tři mrtví, povodňová vlna odnášela auta

Ve městě Almería dnes přišel o život člověk, který se snažil autem projet zaplavený tunel. Ve čtvrtek zemřeli dva sourozenci ve městečku Caudete, když jejich auto strhl rozvodněný proud.

V provinciích Valencie a Murcie voda odnášela auta a úřady musely evakuovat stovky lidí, včetně motoristů, kteří uvázli na zaplavených dálnicích. Asi 60 lidí museli záchranáři odvézt z kempu, který voda odřízla od okolního světa.

Cars dragged by flood torrents in the streets of Santa Pola, Alicante, Spain yesterday, Sept 12th! Report: Roberto Girona via @MeteOrihuela pic.twitter.com/ux5mO9dthn