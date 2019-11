"Závěry jsou jednoznačné a nedají se zpochybnit. Klimatické změny proměňují počasí tady v Německu stále citelněji. Změny množství srážek, výkyvů teploty, četnosti bouří jsou zřetelně měřitelné," uvedla dnes Schulzeová, podle níž klimatické změny postihují všechny, a je proto nutné, aby proti nim bojoval celý svět.

Cílem světového společenství je, aby vzrůst průměrných teplot ve srovnání s předindustriální dobou nebyl na konci tohoto století vyšší než dva stupně Celsia, ideálně než 1,5 stupně. V Německu byla přitom už loni průměrná teplota ve srovnání s rokem 1881 právě o tolik vyšší.

První německá zpráva o dopadech klimatických změn v roce 2013 ukazovala zvýšení průměrných teplot o 1,2 stupně a od té doby podle ministryně stouply o dalších 0,3 stupně. "Těžko jen pomyslet na důsledky, co by to znamenalo, kdyby nárůst pokračoval takhle rychle," podotkla.

Už nyní podle ní mají klimatické změny dopady na všechny oblasti lidského života. Jen v letech 2003, 2006 a 2015 si vlny veder v Německu vyžádaly vždy přes 6000 životů. "Klimatické změny jsou pro Německo zdravotním rizikem," míní Schulzeová.

Dopady ale pociťují i zemědělci, kteří zejména v posledních letech trpěli masivními výpadky úrody v důsledku klimatických změn, nebo lesy, v nichž po milionech kvůli vedrům umírají smrky. Zřetelný je také růst hladiny moře nebo naopak úbytek spodních vod a pokles hladin řek, který má negativní dopady na lodní dopravu. "U klimatu tak nejde jen o ledovce nebo lední medvědy, ale jde o základy našeho života tady v Německu," je přesvědčena ministryně.