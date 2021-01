Španělsko zápolí se sněhovou kalamitou a mrazy, policie rozháněla koulovačky

Kvůli kalamitě, která v zemi zablokovala stovky silnic, ochromila i železniční dopravu a přerušila provoz na madridském mezinárodním letišti, dnes jednala španělská vláda. Ta podle deníku El País organizuje někde i konvoje pro převoz potravin, léků či vakcíny proti covidu-19.

Situace je velmi vážná zejména v madridském regionu, jehož šéfka Isabel Díazová Ayusová vyzvala Madriďany, aby se "chopili lopaty" a místním úřadům a armádě pomohli s odstraňováním masy sněhu, aby se Madrid neproměnil v jedno velké kluziště. Regionální madridská správa také požádala španělskou vládu o další vojáky na pomoc.

The greatest snowfall in over 50 years hit Madrid, Spain today. Photos are from Boadilla del Monte (Madrid). Thanks to Fernando Serena for the report - posted with permission. pic.twitter.com/kELwmPiQFu