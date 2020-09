Středomořský hurikán Janos dál pustoší Řecko. Má první dvě oběti, z města je jezero

Hasiči oznámili, že našli tělo starší ženy v zatopeném domě ve vesnici poblíž Farsaly. Policie také uvedla, že pohřešuje dvě další osoby. O něco později se objevily informace, že hasiči nalezli mrtvého 63letého muže poblíž nemocnice ve městě Karditsa, nebylo však jasné, zda je to jeden z pohřešovaných.

Prudký déšť podle záběrů státní televize proměnil město Karditsa v jezero. Zničen byl také jeden most a přerušeno vlakové spojení mezi Aténami a městem Soluň.

