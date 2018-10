ŽIVĚ: Hurikán Michael plnou silou zasáhl Floridu. Hrozí obří katastrofa, lidé evakuaci ignorují

Cestování v čase: Sci-fi nebo skutečnost? A co když zabráníte vlastnímu narození?

Hurikán se nejspíše dostane z Mexického zálivu nad americkou pevninu u města Panama City na severozápadě Floridy. Pak by měl nabrat severovýchodní kurz a postupně slábnout. Hurikánová výstraha se týká území s 3,7 miliony obyvatel ve třech amerických státech. Výzva k evakuaci se podle Jeffa Byarda z amerického úřadu pro krizové situace (FEMA) týká na 500.000 obyvatel floridských oblastí zvaných Panhandle (rukojeť pánve) a Big Bend (velký ohyb).

Guvernér Floridy Rick Scott prohlásil, že řádění živlu bude děsivé a že pro oblast Panhandle to bude nejhorší bouře za celé století. Šéf NHC Ken Graham varoval, že hurikán způsobí v oblasti Panhandle katastrofické škody a že Michael má dostatek síly na to, aby domy v postiženém regionu zcela zničil. Panama City mezitím oznámilo, že kvůli komplikované situaci jsou hasiči nyní schopni zasahovat jen v případě ohrožení lidského života, a to pouze v rámci města.

Prezident Donald Trump vyhlásil stav nouze pro celé území státu Florida. Tamním úřadům to umožňuje operativně požádat Washington o okamžitou finanční pomoc. Trump také zvažuje, že v neděli, případně v pondělí navštíví oblast zasaženou hurikánem.

Části ohroženého území leží na úrovni hladiny moře nebo jen několik metrů nad ní a vzedmutí oceánu by zde mohlo být velmi citelné. Úřady varují, že s příchodem hurikánu se očekává vlna vysoká až čtyři metry. V krátké době má místy spadnout až 30 centimetrů srážek.

Pracovníci záchranářských služeb podle agentury AP v nejvíce ohrožených místech osobně kontaktují obyvatele s výzvou k okamžité evakuaci. Scott v této souvislosti řekl, že je doslova vystrašen k smrti tím, že obyvatelé několika oblastí, mimo jiné ostrova St. George, evakuační příkazy ignorují.

Florida se vedle evakuace již také věnuje přípravám na záchranářské a rekonstrukční práce. Aktivováno bylo 3500 příslušníků floridské národní gardy a zaměstnanci energetických společností mají pohotovost.

Dnes v poledne místního času (19:00 SELČ) se střed hurikánu nacházel 30 kilometrů jižně od Panama City a postupoval na sever rychlostí 22 kilometrů v hodině.

Vedle Floridy platí varování před hurikánem i pro sousední Alabamu. Podle modelu NHC začne Michael po vstupu nad pevninu rychle ztrácet na síle a ve čtvrtek po půlnoci místního času (dopoledne SELČ) by měl nad Georgií zeslábnout na druhou kategorii, ve které vítr dosahuje maximálně 177 kilometrů v hodině. Ve čtvrtek odpoledne místního času (večer SELČ) nad Jižní Karolínou ztratí Michael sílu hurikánu a stane se tropickou bouří. Živel následně přes Severní Karolínu a Virginii pronikne nad Atlantik, nad kterým bude podél pobřeží USA a Kanady postupovat na severovýchod.

Agentura Reuters uvedla, že už nyní způsobuje bouře rozsáhlé výpadky v těžbě ropy a zemního plynu v Mexickém zálivu. Z preventivních důvodů společnost Southern snížila výkon ve dvou blocích jaderné elektrárny Farley v Alabamě a dodala, že je připravena elektrárnu v případě potřeby zcela odstavit.

Stav ohrožení již dříve vyhlásily Alabama s Floridou a Georgií, nyní se k nim přidala také Severní Karolína. Stav ohrožení platí také v Jižní Karolíně, vydán byl původně kvůli předchozímu hurikánu Florence a guvernér Henry McMaster dnes mimořádné opatření prodloužil.

Státy Alabama, Georgia, Virginie a Jižní a Severní Karolína se stále vzpamatovávají z následků hurikánu a bouře Florence. Vítr, déšť a následné záplavy si v září na jihovýchodě USA vyžádaly přes 40 obětí.

