Jak se bude vyvíjet počasí do roku 2100? Mrazivá historie se může opakovat

Zemi nehrožují pouze tornáda, sopečné činnosti, zemětřesení či asteroidy z vesmíru. Velkým hráčem na poli katastrof jsou také klimatické změny, ať už ve formě oteplování, nebo rapidního ochlazování.

Roky 2016 a 2017 patřily k jedněm z nejteplejších v dějinách a někteří odborníci se obávají, že bude tento trend pokračovat. Pokud pomineme jako zásadní „oteplovací“ faktor lidskou činnost, velkou váhu má také klimatický jev El Niňo, který s teplotou vždy zahýbe.

Přesto se podle vědců ze Scripps Institution of Oceanography v příštích letech opět dočkáme navzdory globálnímu oteplování postupného ochlazování, které vyústí až v novou dobu ledovou. Uvedli to v magazínu Science Advances.

Kolapsu se obávají ve chvíli, kdy dojde k výraznému ochlazení severního Atlantiku a jeho přilehlých oblastí, což způsobí šíření arktického mořského ledu za současné hranice. Studie proto upozorňuje na dopad na regionální a globální změny klimatu.

Vědci se obávají, že povrchové vody Atlantiku se ochladí o 2,4 stupně Celsia a teplota vzduchu na severozápadě Evropy klesne až o sedm stupňů Celsia. Tím pádem by se začaly tropické deštné pásy posouvat přes Atlantik dál na jih.

Během tohoto procesu by se velké množství tepla přesunulo z tropických oblastí do severního Atlantiku, kde se uvolní do atmosféry. Dojde tak k tání arktického ledu, což zvýší hladinu oxidu uhličitého.

Odborníci se obávají, že do roku 2100 se množství oxidu až zdvojnásobí, což odstartuje ochlazování severní polokoule, které do 300 let vyvrcholí návratem do doby ledové.