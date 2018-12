Arktida taje. Zažila druhý nejteplejší rok v historii měření

"Teploty vzduchu v Arktidě v posledních pěti letech překročily všechny předchozí záznamy od roku 1900," stojí v pravidelné zprávě NOAA. "Rostoucí atmosférická teplota v Arktidě způsobuje zpomalování a neobvyklé kolísání oceánského proudění, které lze spojovat s abnormálními projevy počasí," upozornili vědci. Poukázali například na to, že takové změny obvykle přinášejí do oblastí jižně od severního polárního kruhu neobvykle nízké teploty. Podle nich mohly být důsledkem změn klimatu v Arktidě například letošní sněhové bouře na východě USA nebo vpád extrémně mrazivého počasí do Evropy začátkem letošního března.

"Arktida právě zažívá zažívá změny, které nemají v historii lidstva obdoby," uvedla Emily Osborneová, vedoucí týmu, který studii připravil. Rok 2018 byl druhý nejteplejší v závěsu za rokem 2016, v Arktidě byla letos rovněž druhá nejnižší vrstva ledu.

Tyto změny ohrožují místní ekosystémy, například populace jelenů karibu v arktických tundrách za poslední dvě desetiletí poklesla o 50 procent, uvádí NOAA. Podle odborníků mohou klimatické změny přivodit v následujících desetiletích obrovské škody v řádu bilionů dolarů, a to zejména kvůli škodám na infrastruktuře.

Arktickou zprávu NOAA zveřejnil jen několik týdnů poté, co vydal zprávu o globálních změnách klimatu. V té varoval, že oteplování způsobené lidskou činností může přinést další extrémní výkyvy počasí a rozsáhlé škody. Prezident Donald Trump pak ale řekl, že nevěří, že klimatické změny mohou mít na hospodářství Spojených států ničivý dopad.

USA na Trumpův popud loni odstoupily od pařížské klimatické dohody z roku 2015. Smlouva má prostřednictvím omezení emisí skleníkových plynů udržet zvyšování teploty výrazně pod dvěma stupni Celsia v porovnání s teplotou v předindustriálním období. Podle Trumpa dohoda poškozovala americké hospodářské zájmy.