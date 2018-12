K Austrálii se blíží ničivý cyklon Owen, úřady vydaly varování

Dopad cyklonu na pevninu se očekává ve státě Queensland. Místní obyvatelé byli vyzváni, aby v noci na sobotu, pokud možno, nevycházeli ven, měli u sebe potřebné léky a také kapesní svítilny. "Owen udeří na východní pobřeží a po celém našem státě napáchá spoušť," varovala dnes queenslandská premiérka Annastacia Palaszczuková.

Kromě silného větru se obyvatelé Queenslandu musí připravit také na husté lijáky, které by mohly způsobit záplavy. V některých částech státu lze očekávat, že v příštích dnech naprší až 400 milimetrů srážek. Při přechodu přes pevninu bude ovšem cyklon rychle slábnout na tropickou bouři, píše server BBC News.

#Owen is looking awfully healthy this morning. The MCS southeast of Darwin is racing WNW and as any lingering subsidence aloft leaves, Owen will continue to strengthen. Relatively light wind shear and SSTs of 30-31C will help Owen strengthen over the next 24-48 hours. pic.twitter.com/lOhlz0lEcg