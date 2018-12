Austrálii o Vánocích sevřou smrtící vedra, mohou vypuknout požáry

Teplotní rekordy by mohly padnout zejména v oblasti Kimberley ve státě Západní Austrálie. Ve městě Fitzroy Crossing se 25. prosince očekává maximum 47 stupňů, předchozí rekord, rovněž z letošního prosince, byl 46,5 stupně. I na jihu Austrálie se očekávají teploty přes 40 stupňů.

"25. prosince očekáváme na jihu Austrálie teploty o šest až 12 stupňů vyšší než bývá průměr," uvedla meteoroložka Sarah Fittonová. "V Tasmánii a na jihu státu Victoria bude o trochu chladněji, nicméně stejně stále více, než bývá v tuto dobu běžné," dodala.

#Heatwave conditions expected with highest temperatures expected next weekend. Temperatures along the Murray likely to be in the mid 40's. See https://t.co/ijl11onM2A pic.twitter.com/Y9u7QQE16h