Tryskové proudění obrátilo počasí: Pouštní města v USA pokryl sníh, na Aljašce mají jaro

V arizonském hlavním městě Phoenixu se v noci ochladilo na minus jeden stupeň. To se stalo naposledy před pěti lety, tepleji by podle meteorologů nemělo být ani během dneška. V oblasti Tucsonu a Nogalesu na hranici s Mexikem napadlo přes 15 centimetrů sněhu. V Arizoně jsou pod sněhem jak hory na jihu, tak Velký kaňon na severu.

Národní meteorologická služba vydala varování před mrazem v nevadském okrese, kde leží i Las Vegas. Jižně od tohoto města zasypal sníh část pouštní dálnice. V Novém Mexiku musela být kvůli sněhu a ledovce na silnicích zavřena řada státních úřadů a škol.

Zato v některých částech Aljašky lidé první dny nového roku strávili ve vlahém počasí s teplotou mezi pěti a šesti stupni Celsia a s tajícím sněhem. Toho například v Anchorage letos napadlo už přes 80 centimetrů.

WHOA! ❄️ Right now #Phoenix is COLDER than #Anchorage, Alaska! Yes, you read that correctly! #abc15wx pic.twitter.com/0RAITGmE4J