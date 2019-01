K thajským letoviskům se blíží megabouře Pabuk, na místě jsou stovky Čechů

Podle agentury Reuters by měla bouře, jejíž vítr dosahuje 65 kilometrů za hodinu, udeřit na thajskou pevninu v pátek. Meteorologové uvedli, že husté lijáky, silný vichr a vlny dosahující výšky pěti metrů budou bičovat 16 provincií na jihu Thajska od dneška do soboty.

Thajská letecká společnost Bangkok Airways již zastavila lety na ostrov Samui i opačným směrem. Podle thajských médií byly přerušeny rovněž trajektové spoje z tohoto ostrova i na ostrov. V tamních letoviscích tak mohou uváznout stovky turistů, napsala agentura AP.

Residents living near the coast in Pak Phanang district, Nakhon Si Thammarat, move to a shelter at the Pak Phanang municipality office as storm #Pabuk is expected to hit the province tomorrow night. pic.twitter.com/1DaKHrgrHs