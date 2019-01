Jih Thajska zasáhla ničivá bouře Pabuk, z letovisek prchají tisíce lidí

Velvyslanec promluvil: Co bude s Čechy a českými firmami po brexitu?

Thajský meteorologický ústav zaznamenal dopad bouře na pobřeží provincie Nakchon Sítchammarát ve 12:45 místního času (06:45 SEČ), tedy dříve, než se původně předpokládalo. Silný vichr při svém postupu přes oblast porážel stromy a strhával střechy domů. Množství domácností v regionu se ocitlo bez proudu.

Na příchod živlu, který se pohybuje přes jih Thajska směrem na západ, se připravuje 15 provincií. Provincie Nakchon Sítchammarát a Suráttchání, která zahrnuje také turistické ostrovy Samui, Tao a Pchangan, budou podle meteorologů zasaženy nejhůře.

Bouře již připravila o život jednoho člověka, jenž byl součástí posádky rybářského člunu, který ve vichřici uvázl u pobřeží provincie Pattání. Další člen posádky se pohřešuje, zatímco čtyři se podařilo zachránit.

Bouře by na pevninu měla udeřit dnes večer místního času (odpoledne SEČ) a měla by jižní část země sužovat do soboty. Z ohrožených oblastí podle Reuters prchají tisíce lidí v obavách, že Pabuk zaplaví silnice a odřízne některé pobřežní regiony od zbytku země.

V Thajsku se podle odhadů cestovních kanceláří nachází více než 2500 českých turistů. Na blížící se tropickou bouřilo upozornilo na internetu i české ministerstvo zahraničí, které turistům doporučuje zaregistrovat se v databázi cestovatelů DROZD.

Z nejhůře postižených oblastí bylo do provizorních přístřešků evakuováno přes 6000 lidí. Místní letoviska také od středy opustily tisíce turistů, napsala agentura AFP. Lidé, kteří zůstali, byli vyzváni, aby do soboty nevycházeli ze svých domovů.

Ministerstvo rovněž uvedlo, že na jihu Thajska je kvůli bouři omezována doprava a v jejím důsledku dochází k lokálním záplavám. Čeští turisté v případě potřeby mohou volat nouzovou linku české ambasády v Bangkoku +66/614233819.

Provoz přerušila letiště v Nakchon Sítchammarátu a Suráttchání, správních střediscích stejnojmenných provincií, i letiště na ostrově Samui. Pobřežní hlídky na ostrově vztyčily červené vlajky jako varování, aby se lidé nepřibližovali k moři. U pláží hlídkují policisté.

V Siamském zálivu jsou podle meteorologického ústavu očekávány vlny o výšce až pěti metrů a úřady zde zastavily trajektovou dopravu. Na západním pobřeží u Andamanského moře se předpokládají až třímetrové vlny.

Vzhledem k nefungující letecké a trajektové dopravě zůstaly na tropických ostrovech odříznuty od okolního světa tisíce turistů, napsala agentura AFP. "Jen na ostrově Pchangan se nachází 10.000 turistů," řekl AFP nejvyšší představitel okresu Krikkraj Songtchaní.

Podle agentury AP by bouře Pabuk mohla být nejhorší od roku 1989, kdy tajfun Gay po sobě zanechal přes 400 mrtvých.