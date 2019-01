Austrálii svírají extrémní vedra, vybírají si svou daň na lidech i zvířatech

Australský meteorologický ústav dnes na twitteru oznámil, že poslední čtyři dny patří mezi deset nejteplejších dnů v historii záznamů. Zasaženy jsou všechny australské státy a území.

The past 4 days are in Australia's top 10 warmest days on record—and the trend looks like continuing today. The nights have been warm too, which is what defines #heatwave conditions https://t.co/u6dbfmKPk6 Stay cool, check on loved ones & follow advice from health authorities pic.twitter.com/8Qisw9m4LM