Indonésii zasáhly povodně, přetekla přehrada. Desítky mrtvých či nezvěstných

Záplavy v provincii Jižní Sulawesi způsobilo především přeplnění jedné z přehrad po silných lijácích. Pod vodou, sahající na některých místech až do výšky více než jednoho metru, se od úterního večera ocitlo deset okresů, včetně provinční metropole Makassar. Postiženy jsou zejména obce na březích řek.

At least eight people have been killed in Makassar thousands forced to evacuate their homes after heavy rain triggered devastating flash floods.#Indonesia #Sulawesi island pic.twitter.com/YXAOZ7KM3v