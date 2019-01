Havanou se prohnalo ničivé tornádo. Tři mrtví, 172 zraněných

Na twitteru to oznámil kubánský prezident Miguel Díaz-Canel.

Živel způsobil velké materiální škody, zejména v havanské čtvrti Regla. Rozsah všech škod zatím není znám. Na místě pracují záchranné týmy.

Trying to confirm but this pic is circling of the #tornado that may have touched down in #Havana. Also hearing of building #collapses and #injured. #Cuba https://t.co/QNsOJhgvmg