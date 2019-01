Okolí Chicaga zasáhne polární bouře, teploty klesnou 48 stupňů pod nulu

Od pondělí byly kvůli sněhové bouři v Chicagu a Detroitu zrušeny nebo a odloženy tisíce letů. Těžší chvíle ale podle meteorologů teprve přijdou. Guvernér státu Illinois Jay Robert Pritzker varoval, že obyvatelé státu se musejí připravit na "historickou zimní bouři", která od oblasti jezer přinese teploty kolem 48 stupňů mrazu.

Here it comes! Thanks to 🛰 #GOESEast and #GOES17, we can visually see the #polar air set to bring potentially historic and dangerous cold air over the Upper Midwest this week. The numbers in the loop? Those are wind chills. Why yes, they are low. As low as -81F in fact. 🥶 pic.twitter.com/5U5F6wQTgm