VIDEO: Středozápad USA zamrzl, v Chicagu je chladněji než v Antarktidě

Stovky státních škol na středozápadě USA v úterý zrušily vyučování a uzavřené zůstanou i dnes. Stejné opatření přijalo i několik velkých univerzit. V Chicagu má dnes doma zůstat všech 360.000 žáků, stejně tak nepůjdou do školy studenti v Detroitu. Americká poštovní služba oznámila, že dnes nebude v některých částech nejhůře postižených států kvůli třeskutým mrazům doručovat zásilky.

How cold is it in #Chicago? MRT via @ABC: It’s so cold, crews had to set fire to commuter rail tracks to keep the trains moving smoothly. pic.twitter.com/KFWMrFyLqV