Středozápad USA čeká další šok, teploty vystřelí o 50 stupňů

Prasklá vodovodní potrubí, rozvodněné řeky, záplavy a poničené silnice - to všechno mohou obyvatelé rozlehlé oblasti kolem Velkých jezer očekávat po prakticky okamžitém přechodu z brutální zimy do slunečného jara.

Ve státě Illinois, kde se nyní teploty pohybují kolem 35 stupňů pod nulou, čekají v nejbližších dnech meteorologové teploty kolem plus 13 stupňů, možná i vyšší.

Dnešní povětrnostní hlášení potvrzují pomalý ústup mrazivého počasí. Studený arktický vítr se přesouvá východním směrem, ale definitivní úleva se čeká až v příštích dvou dnech.

