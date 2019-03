Zemi mohou zasáhnout extrémní vedra. Lidský organismus je nezvládne

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz

Do konce tohoto století mohou některé části země prožít vedra tak veliká, že je lidský organismus prostě nezvládne. Uvádí to deník The Independent s tím, že kombinace extrémního tepla a vlhkosti může způsobit, že se lidé budou přehřívat a zemřou.