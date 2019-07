Na Tchaj-wan se žene první letošní tajfun, tisíce lidí evakuovány

Očekává se, že tajfun nejslabší kategorie, jenž dostal jméno Danas, zasáhne východotchajwanský okres I-lan ve čtvrtek místního času.

#Danas will brush the northern Philippines with heavy rainfall through Wednesday before taking aim at Taiwan by the end of the week: https://t.co/TvArsW4JuL pic.twitter.com/QtXc5eW3gQ