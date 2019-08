Tchaj-wan čeká další katastrofa: Po zemětřesení se žene supertajfun Lekima

Varování před tajfunem přišlo jen několik hodin poté, co severovýchodní pobřeží Tchaj-wanu zasáhlo zemětřesení o síle šesti stupňů, které způsobilo menší škody a vyžádalo si jednu oběť. Otřesy přerušily dodávku elektřiny do více než 10.000 budov.

V souvislosti s blížícím se tajfunem vydal meteorologický úřad varování před větrem a silným deštěm pro oblast hlavního města Tchaj-pej a jeho okolí. V horách severní části ostrova může podle meteorologů napršet až 900 milimetrů srážek. V některých oblastech se rozmístili vojáci, aby mohli pomoci, pokud tajfun způsobí povodně.

Během víkendu by měl tajfun Lekima zasáhnout Čínu, a to v oblasti východočínského města Šanghaj.

Typhoon #Lekima has a very impressive satellite signature at the moment - microwave imagery shows a compact inner core, healthy spiral bands, and a small, clear eye. @UWCIMSS ADT estimates are up to ~110 kt. pic.twitter.com/VbxhPxoRrf