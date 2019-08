Bouře při průchodu kolem Tchaj-wanu ztratila část síly a nespadá už do kategorie supertajfunu, ostrov ale přesto zasáhl vítr o rychlosti až 173 kilometrů za hodinu.

Zatím jedinou hlášenou obětí je 64letý muž z metropole Tchaj-peje, jehož shodil vítr, když zastřihával strom.

Úřady před příchodem bouře vydaly varování před silným deštěm a větrem, obavy panovaly také ze sesuvů půdy či záplav. Asi 2500 lidí z nízko položených oblastí bylo evakuováno. Kolem poledne místního času (06:00 SELČ) však v deseti místech, kde deště způsobily záplavy, už hladina vody klesala.

Silnice a železnice zůstaly otevřené, několik stovek mezinárodních i vnitrostátních letů muselo být zrušeno nebo mělo zpoždění. Živel přerušil zhruba stovku cest trajektů, jak domácích, tak mezi Tchaj-wanem a pevninskou Čínou.

Bouře rovněž způsobila výpadky elektřiny zhruba v 61.000 domácnostech, nicméně dodávky se dařilo rychle obnovit. Asi 300 domácností je stále bez zemního plynu.

Podle meteorologů má tajfun dál ztrácet na síle. Až se dostane nad pevninu, zřejmě zeslabí na tropickou bouři. Špatné počasí by ale v okolí Šanghaje podle předpovědi mělo trvat nejméně do neděle a podle místních médií má být evakuováno až 16.000 obyvatel z okolí města. Čínské úřady rovněž varovaly před záplavami na východních úsecích řeky Jang-c’-ťiang a Žluté řeky. Výstraha nyní platí do středy příštího týdne.

Typhoon #Lekima is heading toward eastern China and will likely track near Shanghai with strong winds, heavy rain, while Typhoon #Krosa remains well south of Japan: https://t.co/F9AVgqJDDC pic.twitter.com/KrPS9yg0bV