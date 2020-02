Teplota naměřená ve čtvrteční poledne na vědecké stanici Esperanza překonala dosavadní rekord 17,5 stupně Celsia z března 2015. Argentina zde teplotu měří od roku 1961.

Argentine Antarctica has its hottest day on record since readings beganhttps://t.co/5JGPOTow3B#climate pic.twitter.com/8ajHQCLH6G