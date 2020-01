Austrálii decimují další extrémní vedra a bouřky

Pod vodou se ocitly například části města Port Lincoln a Kingscote na Klokaním ostrově, kde voda zaplavila hlavní obchodní čtvrť včetně supermarketu. Bez elektřiny skončila mimo jiné Královská nemocnice v Adelaide, která musela zapojit záložní generátor a zrušit všechny neakutní operace.

Meteorologové varovali, že bouřky nad Adelaide budou pokračovat až do nedělního rána, kdy pás bouří zeslábne a přesune se na východ přes státy Viktorie a Nový Jižní Wales. Nad jihovýchodní Austrálií bude také pokračovat vlna veder a podle zdravotních činitelů budou podmínky v Novém Jižním Walesu "ohrožující na životě".

"I když jsou Australané zvyklí na horké počasí, víme, že podmínky, jako ty, které meteorologové předpovídají, mohou způsobit vážné a život ohrožující choroby," uvedl ředitel zdravotního úřadu Nového Jižního Walesu, doktor Richard Broome.

Lidé, zvláště pak starší 75 let a ti, kdo trpí chronickými chorobami, by měli zůstávat doma, pít dostatek vody a ochlazovat se. Pokud pocítí známky potíží, měli by ihned vyhledat lékařskou pomoc, dodal.