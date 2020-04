Bouře a tornáda zasáhla jih USA. Šest mrtvých, stovky domů poničeny

Všech šest obětí si bouřky vyžádaly v jižní části státu Mississippi. Jeden člověk zahynul v okresu Walthall, dva v okresu Lawrence a tři v okresu Jefferson Davis. Všechny tři okresy leží mezi hlavním městem Mississippi Jacksonem a největším městem v Louisianě New Orleans.

Tornáda zaznamenali lidé ve východní části státu Mississippi, na severu Louisiany i v Texasu. Ve městě Monroe a jeho okolí poničila bouře podle starosty Jamieho Maya dvě až tři stovky domů. Tisíce domácností jsou na jihu USA bez proudu.

“By the grace of God, early reports show only a few minor injuries. Pray for our city! Many neighbors & friends suffered catastrophic damage. We are hurting; but not broken. Times like this remind us WE ARE STRONGER TOGETHER! Together we we will rebuild.“ - Mayor Jamie Mayo pic.twitter.com/sByzavTiTg