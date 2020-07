Bouře Hanna zanechala v Texasu spoušť, vichr převracel osmnáctikolová nákladní auta

Pevniny se znovu dotkla v okrese Kenedy. Prohnala se pak částí jižního Texasu, který je velmi postižen epidemií koronaviru, a v neděli už měla sílu tropické tlakové níže.

Živel doprovázel silný vítr, který převrátil tři osmnáctikolová nákladní auta, vůz používaný k rekreaci i odtahovou techniku, s jejíž pomocí chtěli záchranáři převrácené vozy dostat z vozovky. Museli kvůli tomu zavřít více než tříkilometrový úsek silnice poblíž mexické hranice. V Port Mansfieldu, který leží jižně od bariérového Port Islandu, vichr zničil pole cukrové třtiny a vyvrátil stromy, takže vysoká zvěř, která se objevila v ulicích, okusovala koruny ležících kmenů.

NEW IMAGES: Our field correspondents caught this look at Mercedes #Texas earlier today. #Hanna cause massive amounts of flooding in southern Texas and parts of #Mexico as well. pic.twitter.com/07eBx5XCuP