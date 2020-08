Bouře Marco patrně zesílí na hurikán, je nebezpečím pro Mexický záliv

Bouře Marco se dnes ráno SELČ podle NHC nacházela zhruba 220 kilometrů severozápadně od západní části Kuby. Bouři doprovází vítr o maximální rychlosti více než 100 kilometrů za hodinu.

Varování před vzestupem hladiny moře a před možným hurikánem platí pro části severního pobřeží Mexického zálivu.

This is becoming patently absurd.



Then again, it's #2020.#Laura + #Marco pic.twitter.com/K6z9OnYQub