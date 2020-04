Bouře sužují americký stát Alabama, hrozí i tornáda

Jde přitom o druhou neděli po sobě, kdy jih USA zasáhlo bouřlivé počasí. Meteorologická služba NWS uvedla, že záplavy hrozí okresům Bibb, Chilton, Coosa and Shelby.

Agentura AP informovala, že silný vítr už vyvracel stromy a v některých oblastech zasypaly zem kroupy.

V některých částech států Alabama, Louisiana a Mississippi navíc hrozí tornáda. Ničivému větru a riziku tornád dnes čelí stát Georgia a také části Jižní Karolíny.

A severe-weather outbreak is expected across much of the Deep South today, Sunday April 19, 2020, with the greatest threat across east Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama and Georgia. Several rounds of thunderstorms will bring tornadoes (some strong), damaging wind, large hail pic.twitter.com/x0VmXS6Xb2