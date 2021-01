Copernicus: Minulý rok byl dosud nejteplejší v Evropě i ve světě

V Evropě byl loňský rok v průměru o 1,6 stupně teplejší oproti třicetiletému průměru z let 1981 až 2010 a o 0,4 stupně teplejší než dosud rekordní rok 2019.

Celosvětově byl minulý rok teplotně na stejné úrovni jako rok 2016. Teploty tedy dosahovaly v průměru o 0,6 stupně výše než v referenčním období 1981-2010. Podle zprávy služby Copernicus rovněž znovu vzrostla koncentrace skleníkového plynu oxidu uhličitého (CO2) v atmosféře.

🌡️2020 was the joint hottest year on record globally, and the hottest year ever recorded for Europe🇪🇺 @CopernicusECMWF also highlighted a continued rise in CO2 concentrations.



